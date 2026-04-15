Presidenti amerikan Donald Trump ka deklaruar se bisedimet mes Shteteve të Bashkuara dhe Iranit mund të rifillojnë brenda pak ditësh, ndërsa ka shtuar se konflikti mes dy vendeve është “shumë pranë përfundimit”.
Në një intervistë për Fox Business, Trump u shpreh optimist për zhvillimet e fundit. “Mendoj se është afër fundit,” tha ai, duke iu referuar luftës me Iranin.
Megjithatë, nga ana tjetër, autoritetet në Teheran kanë deklaruar se nuk kanë “asnjë informacion” për ndonjë marrëveshje apo takim të dytë mes palëve, duke lënë të paqartë ecurinë e negociatave.
Zëvendëspresidenti amerikan JD Vance theksoi se administrata Trump synon një “marrëveshje të madhe” me Iranin, por pranoi se mosbesimi i thellë mes dy vendeve, i ndërtuar gjatë dekadave, mbetet një pengesë serioze. Sipas tij, megjithatë, ka shenja se pala iraniane është e gatshme për një marrëveshje.
Deklaratat vijnë pas dështimit të raundit të fundit të bisedimeve në Pakistan, ku Uashingtoni dhe Teherani nuk arritën dakordësi për çështje kyçe, përfshirë Ngushticën e Hormuzit dhe programin bërthamor të Iranit.
Ndërkohë, zhvillime të tjera në rajon tregojnë përpjekje për uljen e tensioneve. Izraeli dhe Libani po shqyrtojnë mundësinë e zhvillimit të negociatave të drejtpërdrejta, me synimin për të reduktuar ndikimin e Hezbollahut të mbështetur nga Irani.
Në të njëjtën kohë, ushtria amerikane ka intensifikuar presionin ndaj Teheranit. Admirali Brad Cooper nga Komanda Qendrore e SHBA-ve deklaroi se bllokada detare ndaj porteve iraniane e nisur ditën e djeshme është “zbatuar plotësisht”, duke ndalur sipas tij “plotësisht tregtinë ekonomike” të vendit.
Leave a Reply