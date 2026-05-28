Janë zbardhur detaje nga ngjarja e rëndë e ndodhur në Ulqin që ka tronditur opinionin publik në Shqipëri dhe Mal të Zi.
Viktima është identifikuar si Dila Ndoj, 36 vjeçe, me origjinë nga Balldreni i Lezhës, e cila dyshohet se është vrarë nga bashkëjetuesi i saj, Bashkim Gashi, 46 vjeç, nga Kosova, raporton A2CNN.
Sipas dyshimeve paraprake, pas krimit ai i ka vënë flakën banesës ku jetonin në lagjen Kodre të Ulqinit, me qëllim fshehjen e gjurmëve.
Autoritetet malazeze njoftuan se trupi i pajetë i 36-vjeçares u gjet brenda banesës së përfshirë nga flakët, ndërsa i dyshuari u arrestua pak më vonë, teksa kishte marrë lëndime nga zjarri. Hetimet për zbardhjen e plotë të rrethanave të ngjarjes janë ende në vijim.
Ngjarja ka shkaktuar dhimbje dhe reagime të forta te familjarët, të afërmit dhe banorët e Balldrenit, vendlindjes së viktimës. Sipas informacioneve paraprake, ceremonia mortore pritet të mbahet në Balldren të Lezhës, ku familja do të presë ngushëllimet për përcjelljen e saj të fundit.
