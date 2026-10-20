Policia e Tiranës ka dalë me një tjetër njoftim për ngjarjen e ndodhur sot te Komuna e Parisit, ku u gjet i pajetë në makinë një 46-vjeçar. Sipas “bluve” shtetasi me inicialet I.H., dyshohet të ketë vrarë veten me pistoletë. Në vendngjarje u gjet arma e zjarrit dhe një gëzhojë.
“Në vijim të informacionit të dhënë pak më parë, për ngjarjen e ndodhur në rrugën “Mihal Popi”, ku u gjet pa shenja jete, brenda automjetit, shtetasi I. H., ju bëjmë me dije se: Gjatë kontrollit në automjet, u gjetën dhe u sekuestruan një armë zjarri pistoletë dhe një gëzhojë. Nga veprimet e para hetimore dhe procedurale të kryera, dyshohet se shtetasi I. H., 46 vjeç, mund të jetë vetëvrarë”.
Grupi hetimor, nën drejtimin e Prokurorisë, vijon punën për dokumentimin e plotë të rastit.
Leave a Reply