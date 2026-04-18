Policia e Shtetit ka njoftuar se gjatë protestës së zhvilluar mbrëmjen e kaluar, më 17 prill, nga Partia Demokratike në Tiranë, janë arrestuar në flagrancë 11 persona dhe janë proceduar penalisht 15 të tjerë, pas incidenteve të dhunshme.
Sipas njoftimit zyrtar, disa protestues kanë hedhur molotovë dhe lëndë piroteknike në drejtim të godinës së Kryeministrisë dhe ndaj punonjësve të Policisë së Shtetit, të cilët ishin të angazhuar për garantimin e rendit publik. Si pasojë, 5 efektivë policie janë plagosur dhe kanë marrë mjekim në spital, jashtë rrezikut për jetën.
Policia bën me dije se hetimet vijojnë për identifikimin e personave të tjerë të përfshirë në veprime të paligjshme gjatë tubimit, ndërsa në procedim është përfshirë edhe një deputet i dyshuar për organizim dhe pjesëmarrje në grumbullim të paligjshëm. Fjala është për deputetin Klevis Balliu, ndërkohë që po procedohet penalisht edhe ish-kandidati për deputet Aulon Kalaja, i cili mbeti i lënduar pas përplasjes me uniformat blu.
“Gjithashtu, u referuan materialet në Prokurori, ku nisi procedimi penal për shtetasin K. B., deputet, për veprën penale ‘Organizimi dhe pjesëmarrja në grumbullime dhe manifestime të paligjshme’, si dhe për shtetasin A. K., për veprën penale ‘Goditje për shkak të detyrës’.”, thuhet në njoftimin e Policisë.
Në kuadër të hetimeve, janë identifikuar dhe arrestuar disa persona të përfshirë në aktet e dhunës, të akuzuar për vepra të ndryshme penale si “goditje për shkak të detyrës”, “prishje të qetësisë publike”, “shkatërrim prone me zjarr” dhe “kundërshtim të punonjësit të rendit publik”.
11 persona të arrestuar në flagrancë:
K. Ç., 38 vjeç; B. T., 29 vjeç; H. Sh., 30 vjeç; M. T., 50 vjeç; I. D., 18 vjeç; S. B., 25 vjeç; B. N., 42 vjeç; G. T., 48 vjeç; E. Sh., 37 vjeç; S. B., 55 vjeç dhe E. K., 32 vjeç.
Gjithashtu, janë proceduar penalisht edhe disa shtetas të tjerë, mes të cilëve edhe dy të mitur, për “prishje të qetësisë publike”.
Të proceduarit: A. T., 20 vjeç; A. C., 51 vjeç; A. R., 25 vjeç; N. M., 30 vjeç; R. N., 25 vjeç; Nj. S., 25 vjeç; E. N., 27 vjeç; D. K., 30 vjeç; E. B., 39 vjeç; A. Z., 20 vjeç; A. P., 20 vjeç dhe 2 shtetas të mitur, 16 vjeç dhe 17 vjeç.
Policia bën të ditur se gjatë ndërhyrjes janë sekuestruar 45 molotovë, të cilët dyshohet se ishin përgatitur për t’u përdorur gjatë protestës.
Grupi hetimor vijon punën për identifikimin e shtetasve të tjerë që mund të kenë kryer veprime të kundërligjshme gjatë tubimit të zhvilluar dje.
Leave a Reply