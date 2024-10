Një grua që është beqare dhe nuk ka fëmijë konsiderohet ose e fortë dhe e vendosur ose e vetmuar dhe e palumtur. Disa besojnë se ajo është e kursyer nga barra e krijimit të familjes dhe e të qenit “skllave” e të shoqit, e të tjerë se po i humbasin përvojat e jetës që asgjë tjetër nuk mund t’i zëvendësojë.

Në çdo rast, tani, gratë mund të vendosin (ose të paktën duhet të jenë në gjendje të vendosin) për jetën e tyre profesionale dhe personale pa menduar se çfarë do të thonë ata që i rrethojnë apo çfarë imponon dhe “duhet” shoqëria.

Progresi në barazinë gjinore, hendeku gjinor i pagave dhe roli i grave në vendin e punës ka qenë me të drejtë në qendër të debatit vitet e fundit, veçanërisht kur trajtohet nga lidhja pozitive midis diversitetit gjinor dhe ekonomisë.

Në vitin 2019, Morgan Stanley, firma shumëkombëshe e investimeve, publikoi një artikull që përshkruante sesi gratë po ndikonin në ekonominë amerikane.

“Numri i grave të moshës 25-44 vjeç në SHBA po rritet vazhdimisht dhe shumica e tyre janë beqare dhe tërësisht të fokusuara në karrierën e tyre. Këto gra do të vazhdojnë të jenë të mbipërfaqësuara në fuqinë punëtore, duke ndihmuar në rritjen e pagave ”, thuhej në studim në atë kohë.

Ekonomistja Ellen Zentner shpjegoi: “Në të kaluarën, arsimi ose zgjedhjet e karrierës me paga më të ulëta shkaktuan një pjesë të madhe të hendekut të pagave. Sot, mëmësia është kontribuuesi më i madh në hendekun e pagave, pasi gratë që bëhen nëna shpesh zgjedhin ose detyrohen të ndërpresin punën ose të punojnë më pak orë.”

Por duket se do të ketë gjithnjë e më pak nëna gjatë dy dekadave të ardhshme, pasi gratë zgjedhin t’i përkushtohen punës në vend që të rrisin një familje. Numri i grave beqare në SHBA pritet të rritet me 1.2% çdo vit nga 2018 në 2030 , krahasuar me rritjen prej 0.8% për popullsinë e përgjithshme.

Kjo ka të ngjarë të rezultojë që 45% e grave midis moshës 25 dhe 44 vjeç të jenë beqare dhe pa fëmijë deri në vitin 2030. Kjo është mjaft një rritje nga 41% e grave në këtë grupmoshë që ishin beqare dhe pa fëmijë në vitin 2018.

“Ndryshimi i modeleve të jetesës po lejon më shumë gra, me ose pa fëmijë, të punojnë me kohë të plotë, gjë që do të vazhdojë të rrisë shkallën e pjesëmarrjes në fuqinë punëtore midis grave beqare ,” thotë Zentner.

Vihet re se në të njëjtën kohë, beqaret shpenzojnë më shumë se mesatarja e familjes familjare, veçanërisht kur bëhet fjalë për udhëtimet, jetën e natës, ushqimin, kujdesin dhe bukurinë, blerjet me pakicë, etj.

Nëse hulumtimi është i saktë, ekspertët vërejnë se kjo grupmoshë do të jetë me rritjen më të shpejtë në SHBA.

Pse po rritet shkalla?

Faktorë të ndryshëm mund ta çojnë një grua që të mos dëshirojë të ketë familje ose të vendosë të ketë fëmijë dhe partner më vonë në jetë. Ndër këto mund të jetë se:

Mosha mesatare e martesës po rritet

Gratë janë më të përqendruara në avancimin e karrierës së tyre dhe dëshirojnë pavarësi më të madhe financiare

Standardet e marrëdhënieve kanë ndryshuar, po ashtu edhe kërkesat ndaj partnerëve

Përmbushja e qëllimeve personale është prioritet

Kjo prirje e parashikuar, në fakt, mund të shkojë shumë drejt mbylljes së hendekut gjinor pasi rritja e niveleve të pjesëmarrjes në fuqinë punëtore intensifikon presionin për trajtim të barabartë dhe të drejtë të grave në mjediset e punës.