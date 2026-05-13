Nga Adriatik Doçi
Në vitin 2003, kur ka deklaruar pasurinë për herë të parë, Sali Berisha deklaron si pasuri të paluajtshme vetëm një apartament me sipërfaqeb 69 m2, në pallat parafabrikat. Vitet e fundit, duke verifikuar në regjistrat hipotekor, rezultuan rreth 50 pasuri të paluajtshme, me vlerë dhjetëra milionë euro, kryesisht në emrin e dhëndrit zëhollë dhe të bijës.
Më pas këto pasuri të paluajtshme u reflektuan në dosjen penale të SPAK për aferën e tjetërsimit të ish Klubit Partizani, me të pamdehur Sali Berishën dhe dhëndrin e tij Jamarbër Malltezin, të cilët akuzohen për korrupsion dhe pastrim parash. Një pjesë e pasurive të paluajtshme janë sekustruar nga SPAK si produkt i aferave korruptive të Sali Berishës, i cili rezulton se ka përdorur pushtetin për pasurimin e Familjes.
Krahas trojeve, fabrikave etj., Sali Berisha, jo rastësisht non grata në SHBA dhe Britaninë e Madhe, posedon të paktën 40 apartamente me sipërfaqe mijëra m2, në emrin e familjarëve të tij, produkt i aferave korruptive me pronat dhe paratë publike kur ishte kryeministër.
Bëhet fjalë vetëm pasurinë e deklaruar pjesërisht. Pasuria e padeklaruar, kamufluar në emra të tjerë, dyshohet se ka një vlerë qindra milionë euro, ku përfshihen vila, zyra, resorte, kulla dhe aksione në kompani koncensionare. Evidencat e vizatojnë Sali Berishën si jo vetëm si gjakatar (zhdukja e Remzi Hoxhës, vrasja e Kosta Trebickës, Gërdeci, 21 Janari etj.), por edhe si politikanin më të pasur, rrjedhimisht më të korruptuar në Ballkan.
Disa nga pasuritë e Berishës
–Apartament në Bruksel 395 mijë euro.
-Apartament në Roterdam 360 mijë $.
-Apartament 125 m2 në Tiranë.
-Vilë në Gjirin e Lalëzit.
-Ndërtesë banimi në Gjirin e Lalëzit.
-Apartament, Budapest 155 mijë euro. -Pronë në Mynih të Gjermanisë.
-Apartament 128.3 m2 në Tiranë.
-Apartament 195 mijë euro.
-Apartament 200 mijë euro.
-Apartament 179 mijë euro.
-Bodrum me vlerë 10 mijë $.
-Apartament 100 m2.
-Apartament 75 m2.
-Apartament 100 m2.
-Apartament 146 m2.
Apartament 100 m2.
-Apartament 73 m2.
-Apartament 100 m2.
-Apartament 100 m2.
-Apartament 156 m2 në Tiranë.
Apartament 100 m2.
-Apartament 100 m2.
-Njësi ndërtimore 167 m2 në Tiranë.
-Njësi ndërtimore 205 m2 në Tiranë.
Njësi ndërtimore 100 m2 në Tiranë.
-Njësi ndërtimore 214 m2 në Tiranë.
-Njësi ndërtimore 376 m2 në Tiranë.
-Njësi 113 m2, 160 mijë euro.
-Njësi 107 m2, tek ish Klubi Partizani.
-Apartament 100 m2.
-Apartament 100 m2.
-Apartament 100 m2.
-Apartament 75 m2.
-Apartament 100 m2.
-Apartament 100 m2.
-Apartament 100 m2.
-Apartament 201 m2 në Tiranë.
-Apartament 112 m2 në Tiranë.
-Apartament 208 m2 93 mijë euro.
Shënim: Nuk janë përfshirë troje, kulla, bodrume, garazhe dhe fabrika.
Leave a Reply