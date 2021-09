Komisioneri i BE-së për Drejtësinë, Didier Reynders njoftoi se më shumë se 420 milionë certifikata dixhitale të BE -së për udhëtime janë lëshuar që kur vendet e para të BE -së filluan të aplikojnë dokumentin në qershor.

Deri në fund të muajit gusht ishin 350 milionë certifikata COVID që ishin lëshuar për qytetarët e vendeve të BE-së, që do të thotë se 70 milionë certifikata të tjera janë lëshuar në më pak se 20 ditët e fundit. Një pjesë e mirë e këtyre certifikatave janë lëshuar për qytetarë të vendeve të treta, si rasti i Shqipërisë.

Komisioneri zbuloi numrin e certifikatave për udhëtim të lëshuara nga shtetet anëtare për ata të vaksinuar, ata që janë shëruar nga Coronavirus në 180 ditët e fundit, si dhe për ata që rezultojnë negativë për COVID-19.

“Që nga qershori, janë lëshuar më shumë se 420 milion certifikata të BE-së. Prandaj, unë mirëpres që gjithnjë e më shumë vende jashtë BE-së po i bashkohen sistemit tonë të suksesshëm. Një numër i përgjithshëm i 42 vendeve, 27 Shtete Anëtare të BE dhe 15 vende joanëtare të BE tani po marrin pjesë në sistemin e certifikatave dixhitale të COVID të BE, duke konfirmuar certifikatën e BE si një standard ndërkombëtar”, tha ai.

42 vendet që Komisioneri përmend janë si më poshtë:

27 shtete anëtare të Bashkimit Evropian

Shqipëria

Andorra

Islanda

Izraelit

Lihtenshtajni

Murg

Maroku

Maqedonia e Veriut

Norvegjia

Panama

San Marino

Zvicra

Turqia

Ukraina

Vatikani.

Certifikata dixhitale e BE-së për udhëtime është krijuar nga BE-ja si një mjet që do të ndihmonte në lehtësimin e udhëtimit midis shteteve anëtare duke u mundësuar atyre që mbajnë një dokument të tillë të udhëtojnë pa kufizime, ose me kufizime minimale.

Ideja u shfaq për herë të parë në mes të marsit të këtij viti dhe deri më 1 qershor. Dokumenti u jepet atyre personave që janë të vaksinuar kundër COVID-19, atyre që janë shëruar nga COVID-19 brenda 180 ditëve të fundit para marrjes së dokumentit, si dhe atyre që paraqesin një test negativ të tre ditëve të fundit.

