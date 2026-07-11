Sot shënon dita e 42-të e tubimit përpara Kryeministrisë, ku qytetarët kërkojnë dorëheqjen e kryeministrit Edi Rama dhe gjithë klasës politike.
Protestuesit kanë nisur të grumbullohen në sheshin “Skënderbej”, teksa më pas pritet të marshojnë drejt bulevardit “Dëshmorët e Kombit”.
Ndër kërkesat e tyre është edhe krijimi i një qeverie teknike dhe largimi i të gjithë klasës së vjetër politike.
Sot është thirru protestë kombëtare, e njoftuar edhe një ditë më parë në tubim.
Protestuesit si zakonisht, pas fjalimeve e thirrjeve, pritet të nisin marshimin drejt rrugëve të kryeqytetit.
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