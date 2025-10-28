Në Ekspozitën e tetë ndërkombëtare të importit të Kinës (CIIE ) do të marrin pjesë 4.108 ekspozues të huaj nga 155 vende, rajone dhe organizata ndërkombëtare, me një sipërfaqe totale ekspozuese që tejkalon 430.000 metra katrorë, duke vendosur një rekord të ri.
Gjatë ekspozitës, do të mbahet Forumi Ekonomik Ndërkombëtar Hongqiao, i përbërë nga 33 nënforume dhe takime me dyer të mbyllura. Do të zhvillohet gjithashtu një seri prej më shumë se 80 aktivitetesh mbështetëse, të tilla si seanca për bashkimin e tregtisë dhe promovimin e investimeve.
CIIE e këtij viti do të prezantojë tema të reja si ekonomia e argjendit, ekonomia e akullit dhe borës, ekonomia sportive dhe turizmi automobilistik, së bashku me platforma të reja për konsum dixhital dhe shëndetësor.
Këto përpjekje janë hartuar për të rritur konsumin e mallrave dhe shërbimeve, si edhe për të nxitur forma të reja konsumi, shtoi ai
Ndërmarrjet nga një total prej 123 vendesh partnere të “Një brez, një rrugë” kanë konfirmuar pjesëmarrjen e tyre, duke u rritur me 23.1% nga viti në vit.
CIIE do të zgjerojë zonën e saj të veçantë për produktet afrikane, me numrin e ndërmarrjeve afrikane që marrin pjesë në ekspozitë që do të rritet me 80% nga viti në vit.
