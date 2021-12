Deklarata tronditëse dhe video shokuese u transmetuan ditën e djeshme në studion e emisionit “Me zemër të hapur” në News24 ku një 41-vjeçar rrëfeu historinë e dhunës dhe të tradhtisë ndaj tij nga ana e bashkëshortes. Çifti ndodhet në Gjermani dhe janë prindër të 5 fëmijëve.

Ngjarjet në banesën e tyre janë nga më tronditëset pasi gruaja shfaqet në video duke dhunuar fëmijët e mitur dhe bashkëshortin, edhe pse ai ndodhet në karrocë dhe i paralizuar.

Por nga ana tjetër tronditëse për opinionin publik është një video ku djali minoren vetëm 15 vjeç i çiftit merr në aparatin e tij celular një video porno me një mashkull tjetër të nënës së tij, ku kjo e fundit e detyron atë t’ia tregojë videon të atit. Tradhti, dhunë dhe braktisje të familjes, ku ditën e djeshme 41-vjeçari pohoi se rrëfeu vetëm çerekun e ndodhive të jetës së tij në familje, ai pohoi se do të rrëfente edhe video të tjera të dhunës ku ai është rrëzuar nga shkallët nga ana e bashkëshortes dhe është dhunuar brutalisht.

“Që nga dje nuk ka pasur reagime, me gocën kam komunikuar pak dje, por me djalin jo nuk kam folur. S’kam kontakt me bashkëshorten, por me fëmijët flas çdo ditë. Vetëm një herë kur po flisja me djalin ajo del në kamera provokon. Fëmijët i ka marr shteti dhe kjo shkon i merr me leje që t’i takojë. Edhe pse unë kam bërë tre gjyqe dhe i kam fituar përsëri fëmijët shkojnë dhe i mban nëna, unë jo. Unë sot rrezikoj të kthehem në Shqipëri pa letra dhe pa para dhe gjysmë njeriu nga mjekësia, ju lutem më ndihmoni sepse gruaja më shkatërroi dhe më solli në këtë gjendje. Gruaja ime ka lidhje të forta me dy punonjës këtu social dhe çdo gjë i vihet asaj në dispozicion. Unë jam larg nga fëmijët, unë akuzoj punonjëset dhe jo shtetin e Gjermanisë”, apeloi 41-vjeçari.

Nga ana tjetër bashkëshortja e 41-vjeçarit mohoi akuzat. “Unë ndodhem në Gjermani dhe fëmijët i kam unë, jetoj me ata këtu në gjermani. Ato janë gënjeshtra dhe ato video kane ardhur edhe në telefonin tim. Nuk është asgjë e vërtetë”, deklaroi ajo./m.j