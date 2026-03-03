Gazetari Adriatik Doçi nëpërmjet një postimi ka rikthyer në vëmendje pasurinë e familjes së ish-kryeministrit Sali Berisha.
Në reagimin e tij, Doçi thekson kontrastin mes fillimeve modeste në politikë – “me nga një apartament parafabrikat, me pantallona doku dhe model flokësh ballaboks” – dhe pasurisë së konsiderueshme që, sipas tij, familja ka sot.
“Hynë në politikë me nga një apartament parafabrikat, me pantallona doku dhe model flokësh ballaboks. Sot janë ndër politikanët më të pasur në Ballkan duke zhvatur pasuritë publike dhe përdorur shtetin si levë të kthyer për thyerje vilash”, shkruan Doçi.
