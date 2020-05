Ka shkuar ne 880 numri i te prekurve me koronavirus në vendin tone, me 4 qytetare, dy ne Berat dhe dy ne Tirane, mes tyre nje grua shtatzene.

Rastet e reja, sipas Ministrisë së Shëndetësisë kanë dalë pas testimit të kryer në personat e dyshuar gjatë 24 orëve të fundit.

Edhe dje dhe pardje kane qene ditet me numrin me te ulet te rasteve te reja ne 24 ore, me vetem 4 raste pozitive.

g.kosovari