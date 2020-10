Gjykata e shkallës së parë në Elbasan “futet” në karantinë kjo pasi 4 punonjëse të sekretarisë kanë rezultuar pozitiv me COVID-19, më konkretisht kancelarja, përgjegjësja e zyrës me qytetarët dhe 2 sekretare. Gjykata do të qëndrojnë e mbyllur për të paktën dy javë.

Bilanci i mësuesve të prekur me COVID-19 sa vjen dhe shtohet. Sot janë konfirmuar pozitiv 7 mësues. Një është regjistruar në Bashkinë e Cërrikut dhe 6 të tjerët në Elbasan.

Ndërkohë dy efektivë policie janë konfirmuar pozitiv me COVID-19 në qytetin e Elbasanit. Pozitive janë me koronavirus një oficer policie dhe një efektiv i forcave ‘Shqiponja’. Gjendja shëndetësore e këtij të fundit është paraqitur më e rëndë, e për pasojë mësohet se është dërguar në spital në Tiranë.

g.kosovari