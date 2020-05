Në mbledhjen e Këshillit Politik duket se të gjitha palët janë dakordësuar për praninë e policisë në procesin zgjedhor dhe vendosjen e sistemit të monitorimit me kamera të gjitha qendrat e votimit. Sipas gazetares së Report Tv, Klesiana Omeri palët kanë bërë një pushim të shkurtër dhe janë rimbledhur sërish për të diskutuar në këtë pjesë të dytë rolin e prokurorisë në zgjedhje si dhe hetimin e krimeve zgjedhore nga SPAK.

Palët duket se kanë rënë dakord që të ketë prani të oficerëve të policisë gjatë gjithë procesit zgjedhor, por nuk kanë gjetur konsensus për Drejtorin e Përgjithshëm të Policisë së Shtetit që për PD duhet të vendosjen e një ministri teknik 100 ditë para zgjedhjeve, që lidhet drejtpërdrejt me kushtin e saj për një qeveri transitore që do të organizojë zgjedhjet. Ky kusht është hedhur poshtë nga mazhoranca në mbledhje, por edhe nga veta kryeministri Rama në daljet e tij publike duke thënë se nuk do të pranohet.

Edhe vendosja e kamerave në qendrat e votimit dhe numërimit të votave është pranuara nga palët politike në mbledhjen e sotme të Këshillit Politik për Zgjedhoren.

g.kosovari