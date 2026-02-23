Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, ka nisur lëvizjet e para politike për zgjedhjen e presidentit të ri të vendit, në përpjekje për të shmangur një krizë të re institucionale dhe zgjedhje të parakohshme.
Mbrëmjen e së dielës, 22 shkurt, ai zhvilloi një takim me kreun e Partisë Demokratike të Kosovës (PDK), Bedri Hamza, ndërsa paralajmëroi se do të takohet edhe me kryetarin e Lidhjes Demokratike të Kosovës (LDK), Lumir Abdixhiku.
Sipas afateve kushtetuese, Kosova duhet të zgjedhë presidentin e ri deri më 4 mars, pasi mandatit të presidentes aktuale, Vjosa Osmani, i përfundon në fillim të prillit. Osmani ka shprehur ambicien për një mandat të dytë 5-vjeçar, por deri tani nuk është e qartë nëse i ka votat e nevojshme për rizgjedhje. Ndërkohë, asnjë emër tjetër nuk është zyrtarizuar si kandidat potencial.
Kurti, partia e të cilit numëron 57 deputetë në Kuvend, bëri të ditur se në takim me Hamzën është diskutuar edhe për procesin e zgjedhjes së presidentit. Ai theksoi se bashkëpunimi ndërpartiak është i domosdoshëm, duke qenë se në dy raundet e para kërkohen dy të tretat e votave, pra 80 deputetë, për zgjedhje të suksesshme.
Nga ana e tij, Hamza, që drejton një forcë politike me 22 mandate, ka shprehur gatishmëri për koordinim parlamentar në çështje që lidhen me interesin shtetëror dhe kombëtar.
Osmani u zgjodh presidente në vitin 2021 me mbështetjen e Vetëvendosjes, por deri më tani nuk ka një deklarim të qartë publik nga Kurti apo zyrtarë të partisë së tij për një mandat të dytë. Presidentja ka theksuar se synon vazhdimësinë për të përmbyllur projektet që ka nisur gjatë mandatit të parë.
Sipas procedurës, një kandidat për president duhet të sigurojë të paktën 30 nënshkrime deputetësh për të hyrë në garë. Në dy raundet e para kërkohen 80 vota nga 120 deputetë, ndërsa në raundin e tretë mjaftojnë 61 vota.
Megjithëse posti i presidentit në Kosovë ka rol kryesisht ceremonial, dështimi për ta zgjedhur në afat do ta çonte vendin automatikisht drejt zgjedhjeve të parakohshme parlamentare.
Një skenar i tillë do të thellonte pasiguritë politike, sidomos pas një viti 2025 të shënuar nga tensione institucionale, mungesë fondesh ndërkombëtare dhe vonesa në miratimin e buxhetit.
