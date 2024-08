Janë 37.4 miliardë lekë të marra borxh në banka, por ende të papaguara. Është ky totali i kredisë me probleme në institucionet financiare deri në fund të muajit qershor.

Banka e Shqipërisë raporton se ndonëse vlera e papaguar është e lartë, ajo ka shënuar një përmirësim në fund të gjysmës së parë të vitit. Si individët por dhe bizneset janë treguar më të ndërgjegjshëm për të paguar borxhet e tyre duke ulur kështu edhe përqindjen ndaj totalit të kredive.

“Nëse do ti referoheshim krizës së mëparshme të NPL-ve e kemi ndeshur shumë të ulët për individët dhe më të lartë tek bizneset e mëdha ndërsa kemi një ndryshim të ecurisë drejt individëve duke nxitur kërkesë të kredisë.”

Ndonëse në 2024 kredia me probleme është luhatur midis 4% dhe 5% të totalit të huave kjo vlerë qëndron më e ulëta në vitet e fundit. Nga 795 miliardë lekë të stokut të kredi të dhëna në vendin tonë, huatë me problem në fund të qershorit zunë rreth 4.7% duke shënuar rënie si me të njëjtën periudhë të një viti më parë por dhe me maj 2024.

Është forcimi i rregullores dhe marrjes së masave mbrojtëse nga këto insitucione sipas ekspertëve, që ka ndikuar më së shumti në rënien e kredive me probleme. Ndërsa ato të papaguarat sipas tyre regjistrohen më së shumti nga bizneset që nuk marrin parasysh risqet.

“Vijimi i rritjes së kostës së jetesës ndërkohë që të ardhurat janë diabolike. Ndërkohë normat e interesit të kredive janë të rritura. Faktorë tjetër ka një nxitje një entuziazëm për biznesin që do të krijojë ardhja e turistëve, duke nxitur kërkesën në marrjen e kredive për blerje bansesash me shpresën që do jepen me qira dhe do të krijojnë të ardhura. Por duhet kujdes,” shprehet Artur Ribaj.

Pas skandalit të mikrokredive Banka e Shqipërisë ndërmori një rregullore të re duke caktuar një likuidator për të mbledhur kreditë e këqija. Detyra e likuidatorit do të jetë sipas një plani të përgatitur nga banka dhe do ti ruhen provat për cdo veprim të kryer.

