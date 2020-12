Para nisjes së bisedës me Blendi Fevziun dhe Baton Haxhiun, Çani tha se një burim shumë serioz i kishte thënë se droga e re quhet “kokaina pink” dhe është ndryshe nga të tjerat.

Arian Çani: Dua t’u pyes për një gjë e mora vesh tani. Një burim shumë serioz i emisionin “Zonë e Lirë”, unë nuk dua ta citoj për arsye profesionale më tha që ka pa muaj që në Shqipëri është futur një lloj kokaine totalisht ndryshe nga të tjerat, në Amerikë është shpikur në vitet 70’ por në Shqipëria ka ardhur tani. Është një informacion serioz, bëhet fjalë për “kokainën pink” dhe kilja kushton 350 mijë Euro. Nuk e sheshin me gramë në tregun e zi se do kushtojnë më shumë, o do blesh një kile o nuk do blesh fare. Më thonë që në Shqipëri e përdorin pak njerëz shumë pak njerëz.