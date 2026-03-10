Pasuria e miliarderëve në botë ka shpërthyer në nivele rekord. Lista e re e Forbes për miliarderët e vitit 2026 numëron 3,428 persona me pasuri mbi një miliard dollarë, rreth 400 më shumë se vitin e kaluar.
Në total, pasuria e tyre e përbashkët ka arritur në 20.1 trilionë dollarë, një rritje e fortë nga 16.1 trilionë dollarë që ishte në vitin 2025. Për herë të parë, 20 persona në planet kanë pasuri mbi 100 miliardë dollarë.
Në krye të listës qëndron sërish Elon Musk. Ai mban vendin e parë për të dytin vit radhazi dhe konsiderohet personi më i pasur i regjistruar ndonjëherë, me një pasuri të vlerësuar rreth 839 miliardë dollarë. Vetëm gjatë një viti, pasuria e tij është rritur me rreth gjysmë trilioni dollarë, e nxitur nga rritja e vlerës së Tesla dhe nga zhvillimet te SpaceX, që synon të dalë në bursë në vitin 2026.
Pas Musk renditet bashkëthemeluesi i Google, Larry Page, me rreth 257 miliardë dollarë pasuri. Në vendin e tretë është Sergey Brin me 237 miliardë dollarë. Top 5-shja më e pasur plotësohet nga Jeff Bezos me rreth 224 miliardë dollarë dhe Mark Zuckerberg me 222 miliardë dollarë.
Sipas Forbes, rritja e madhe e pasurive është shtyrë kryesisht nga bumi i tregut të aksioneve i lidhur me inteligjencën artificiale. Gjatë 12 muajve të fundit në botë është shtuar mesatarisht më shumë se një miliarder i ri çdo ditë.
Lista e këtij viti ka edhe 390 emra të rinj. Mes tyre janë Dr. Dre, Beyonce Knowles-Carter, tenisti Roger Federer, Greg Abel, pasardhësi i Warren Buffett në krye të Berkshire Hathaway, si dhe Kimbal Musk, vëllai i Elon Musk.
Shtetet e Bashkuara vazhdojnë të kryesojnë me numrin më të madh të miliarderëve në botë. Në listë janë 989 amerikanë me pasuri të përbashkët rreth 8.4 trilionë dollarë. Kina renditet e dyta me 539 miliarderë, ndërsa India e treta me 229.
Në listën e këtij viti është rritur edhe pasuria e presidentit Donald Trump. Pasuria e tij vlerësohet rreth 6.5 miliardë dollarë, rreth 27% më shumë se një vit më parë, dhe ai renditet në vendin e 645 në botë.
Ndërkohë, 89 persona kanë dalë nga lista këtë vit, ndërsa 39 miliarderë të tjerë kanë ndërruar jetë.
