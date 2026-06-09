Prej 6 ditësh i zhdukur, ende asnjë gjurmë për 34-vjeçarin Eglant Koçi. Në hetim disa persona si të implikuar.
Hetimet po kryen nga sektori i krimeve të rënda në Policinë e Tiranës, ku një pistë që po hetohet është edhe ajo e rrëmbimit të 34-vjeçarit.
Policia po analizon të gjitha kamerat e sigurisë së momenteve të fundit ku është parë i riu. Janë identifikuar disa persona që i riu ka pasur kontakt për herë të fundit, të cilët mund të kenë dijeni për zhdukjen e tij.
Sipas informacioneve në media, dyshohet për ngjarje kriminale dhe deri tani, një person është ndaluar si i implikuar.
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