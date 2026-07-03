Me grumbullimin e zakonshëm te sheshi ‘Skënderbej’ dhe më pas nisjen e marshimit drejt Kryeministrisë, protesta ka hyrë në ditën e saj të 34-t.
Një ditë më parë, në protestën e mbajtur paradite para parlamentit, pati përplasje mes protestuesve e policisë.
Në tubimin e mbrëmjes, protestuesit theksuan përmes një deklarate se arrestimet e disa prej tyre dhe përplasjet me deputetin Ulsi Manja ishin provokime. Ata marshuan edhe drejt komisariatit nr. 3 me kërkesën për të liruar protestuesit e arrestuar.
Megjithatë, qytetarët thanë se do të vijojë protesta paqësore dhe do të rezistojnë e qëndrojnë. Pretendimi i tyre është se qeveria u përpoq ta bënte pis protestën.
Thirrjet e protestuesve mbeten për dorëheqjen e Ramës, krijimin e një qeverie teknike me afat një-vjeçar dhe ndërhyrjet që grupi koordinator i protestës kërkon në Kushtetutë.
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