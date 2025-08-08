Një 30-vjeçare nga Maliqi ka kallëzuar në Policinë e Komisariatit të Maliqit se është abuzuar seksualisht nga vjehrri i saj, ngjarje që sipas saj ka ndodhur rreth dy muaj më parë.
Gruaja, e cila dyshohet se vuan nga probleme të shëndetit mendor, ka deklaruar se është viktimë e abuzimit, dhe materialet për këtë rast janë referuar në Prokurorinë e Juridiksionit të Përgjithshëm për vlerësim dhe ndjekje të mëtejshme ligjore.
Nën drejtimin e Prokurorisë, janë duke u kryer verifikime për të sqaruar rrethanat e kallëzimit dhe për të përcaktuar nëse do të nisë procedim penal ndaj të kallëzuarit.
