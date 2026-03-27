Një 30-vjeçar është vetë-dëmtuar me thikë, veprim që dyshohet se e ka bërë në gjendje të dehur.
I riu nga Bulqiza është transportuar drejt Spitalit të Traumës për ndihmë mjekësore më të specializuar.
“Me datë 27.03.2026, rreth orës 17:30, shtetasi Xh.D., 30 vjeç, banues në fshatin Dushaj, dyshohet se, në gjendje të dehur, është vetëdëmtuar me mjet prerës (thikë).
30-vjeçari është transportuar drejt Spitalit të Traumës, Tiranë, për ndihmë mjekësore më të specializuar”, thuhet në njoftimin e policisë.
Grupi hetimor vijon punën për sqarimin e plotë të rrethanave të ngjarjes.
