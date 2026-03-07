“30 vjeçe dhe ende e virgjër”, me këtë fjali të thjeshtë, këngëtarja shqiptaro-amerikane Enisa Nikaj ndezi një debat të madh në rrjetet sociale.
Videoja e publikuar nga Enisa për ditëlindjen e saj të 30-të, u bë qendër e debatit në TikTok.
Në video, këngëtarja përmend disa veçori të jetës së saj në përvjetorin e 30-të.
”Sapo mbusha 30 vjeçe që do të thotë se kam qenë beqare dhe e virgjër për 3 dekada, por gjithashtu kam punën e ëndrrave të mia, një familje mbështetëse, miq të mirë, qetësi mendore dhe këtë vit do të publikoj edhe albumin tim të parë”, shprehet ajo.
