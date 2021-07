Kreu i Bashkisë së Tiranës Erion Veliaj ka folur sot në News24 për vendimin e Gjykatës Kushtetuese për të çuar në Komisionin e Venecias vendimin për zgjedhjet vendore. Ai tha se do ishte gati kur të duan dhe me kë kandidat të duan.

“Po presidenti bëri një shkelje duke anuluar zgjedhjet, por zgjedhjet ndodhën gjithsesi dhe shkelja nuk duket aq e rëndë sa për shkarkimin. Për zgjedhjet dhe Presidentin Venecia u shpreh.

Ajo që është pres si shqiptar, kemi parë çudira dhe nga Gjykata Kushtetuese, thanë që VKM nuk vlen, pastaj kur e pamë të zbardhur ishte e vlefshme prishja me vendim të bashkisë. Pres një përgjigje nga që i kënaq të gjithë dhe opozitën.

Zgjedhjet kur të duan dhe kur të jenë gati me një kandidat kë të duan për të parë ofertat më të mira. E shoh sekëlldinë e tyre. Sot dhe kundërshtari ynë më i madh është bërë më i pasur, nga ato që kemi bëreë. Këtë fundjavë prezantojmë flotën e parë të autobusëve të parë hibridë. Jam i përkushtuar t’i shkoj deri në fund premtimeve, pavarësisht se shumë prej projekteve u desh t’i alternonim rrugës. Fakti që nuk jemi tërhequr nga asnjë projekt dhe Tiranës sot i rritet vlera 11-12% çdo vit. Kushdo që gdhihet sot në Tiranë është më i pasur se një ditë më parë.

Pavarësisht planeve e punës, në rast se vendimi i Gjykatës Kushtetuese nuk do ishte ai që do donte për Teatrin, a do ishte i gatshëm për zgjedhjet Erion Veliaj? Ai tha se do zbatonte vendimin e gjykatave.

“Gjithë ditën dhe gjithë natën. Nuk kam bërë kurrë debate me gjykatat. Jetoj në Shqipëri, kushdo që të jetë vendimi pavarësisht se i di influencat që luhen, do e zbatoja”, u shpreh Veliaj.

I pyetur për ndërtimin e teatrit të ri, ai tha se pritet një vendimmarrje e Këshillit të Ministrave dhe se brenda këtij viti do nisin punimet./m.j