Takimi mes presidentit të Republikës Ilir Meta me kryenegociatorin e Shqipërisë për integrimin në BE, Zef Mazi sapo ka përfunduar. Takimi u mbajt në Presidencë dhe zgjati rreth 30 minuta kokë më kokë mes kreut të shtetit dhe kryanegociatorit.

Mësohet se pas takimit, presidenti Ilir Meta pritet të dalë në një konferencë për shtyp.

Takimi filloi rreth orës 12:00 në presidencë, por ende nuk ka detaje të tjera rreth diskutimeve të cilat me siguri do kenë qenë lidhur me detyrën e re të Mazit si kryenegociator dhe integrimin e vendit në BE.

Kryeministri Edi Rama përmes një konference për mediat ka prezantuar ditë më parë kryenegociatorin në MEPJ të Shqipërisë për në BE Zef Mazin.

Rama tha se Zef Mazi ka shërbyer për shumë vjet për Shqipërinë, si dhe ka punuar edhe për institucionet ndërkombëtare. Më tej, Rama u shpreh se Zef Mazi ndër të tjera është parë si kandidat për president të Republikës.

“Kam parë me kuriozitet eksperiencat e vendeve të tjera. Serbia zgjodhi një politologë. Mali i Zi ia besoi këtë pozicion një eksperti bujqësie. Maqedonia e Veriut duket se do ia besojë një juristi të njohur në vend. Kroacia zgjodhi një zëvendës ministër të Ekonomisë për të përfunduar negociatat e veta shumë me sukses.

Ne kemi preferuar të vëmë bastin tonë) një bast që nuk dihet sa zgjat në kohë) me një diplomat me histori të veçantë në suazën e diplomacisë shqiptare Zef Mazit, që ka shërbyer për shumë vite për shtetin shqiptar, por ka shërbyer edhe për organizma të rëndësishëm ndërkombëtar”, tha Rama gjatë prezantimit të Mazit përpara shqiptarëve.

g.kosovari