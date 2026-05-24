Kanë mbetur vetëm pak ditë nga afati i 30 majit për pajisjen me POS apo POI të bizneseve që kryejnë pagesa cash. Administrata Tatimore kërkon që çdo pikë shitjeje në sektorë si turizmi, transporti dhe institucionet publike të ofrojë pagesa elektronike. Në fokus janë hotelet, resortet, bujtinat, apartamentet turistike, por edhe shërbimet e transportit dhe shoqëritë me kapital shtetëror.
Sipas Tatimeve, përdorimi i POS-it lehtëson pagesat për qytetarët dhe turistët, rrit transparencën dhe ndihmon në formalizimin e ekonomisë, sidomos në prag të sezonit veror.
Sipas Administratës Tatimore, çdo pikë shitjeje duhet të jetë e pajisur me pajisje elektronike pagese, në mënyrë që qytetarët dhe turistët të kenë mundësi të kryejnë pagesa me kartë apo forma të tjera elektronike.
Ky proces synon të reduktojë përdorimin e cash-it dhe të rrisë transparencën në transaksione, sidomos në prag të sezonit turistik veror, ku pritet fluks më i lartë vizitorësh. Administrata Tatimore u bën thirrje bizneseve që të marrin masat brenda afatit, pasi në të kundërt parashikohen masa administrative dhe gjoba për subjektet që nuk zbatojnë detyrimin ligjor.
