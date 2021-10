Kryedemokrati Lulzim Basha deklaroi sot në daljen e tij përpara mediave një shifër e cila sipas tij është diskutuar në mbledhjen e jashtëzakonshme të Qeverisë, ku u shpall emergjenca e furnizimit me energji elektrike në vend. Kjo shifër ka të bëjë me karburantet dhe kryetari i PD tha se “sipas burimeve të besueshme rezulton se 30% e karburantit në Shqipëri hyn kontrabandë”.

“Siç është bërë e qartë edhe sot në mbledhjen nga e cila doli Edi Rama sipas burimeve të besueshme rezulton se 30% e karburantit në Shqipëri hyn kontrabandë. 30% hyn kontrabandë dhe këtu humb shteti, në fakt humbin qytetarët se shteti ato para duhet tua kthejë qytetarëve.

Dhe ky ka qenë një moment qetësie apo heshtje e madhe nga pjesëmarrësit në atë mbledhje se të gjithë e dinë që është fakt, pyetja është pse ndodh kjo?”, u shreh Basha.

Lideri i PD paralajmëroi se po përgatitet një kallëzim penal për këtë çështje dhe ironizoi me SPAK kur tha se “shpreson” që dosja që do dorëzojë PD të mos përfundojë “te salloni i korrupsionit as te frigoriferi i vonesave”.

“Qindra miilionë euro që nuk përfundojnë në para në buxhetin e shtetit e nuk përkhthehen në ndihmë por zhduken, ku shkojnë këto para? Cdo shqipptar e di ku shkojnë këto para. Po ju njoftoj se prej dje PD ka nisur hartimin e një kallëzimi penal që do e depozitojë në SPAK me shpresën urimin dhe lutjen që mos të përfundojë as te dhoma e pluhurave as te salloni i korrupsionit as te frigoriferi i vonesave”./m.j