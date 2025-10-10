Gjykata Themelore në Prishtinë ka dhënë masën e paraburgimit me 30 ditë për Fatmir Shehollin, që akuzohet se ka kryer veprën penale të spiunazhit.
“Pas mbajtjes së seancës dëgjimore, gjykata vlerësoj se caktimi i masës së paraburgimit në këtë çështje penale është masë adekuate, sepse nëse i pandehuri lihet në liri, ekziston rreziku i arratisjes”, theksohet në vendim, ndërsa Gjykata shton se “vepra penale e cila i ngarkohet të pandehurit F.SH. bën pjesë në kuadër të kapitullit të veprave penale kundër rendit kushtetues dhe sigurisë së Republikës së Kosovës, e cila veçanërisht rrezikon institucionet dhe funksionimin e rendit kushtetues të Republikës së Kosovës”.
Prokuroria Speciale e Kosovës njofton se Sheholli, i kishte dhënë Shërbimit të Inteligjencës Serbe (BIA) informacione për gjendjen dhe funksionimin e institucioneve të Kosovës.
Leave a Reply