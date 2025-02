“Nesër, për përvjetorin e tretë të agresionit rus ndaj Ukrainës, “do të kemi 13 liderë në vendin tonë. Përveç kësaj, 24 të tjerë do të marrin pjesë online. Do të kemi drejtuesit e Parlamentit Europian dhe të BE-së në Kiev, si dhe të gjithë komisionerët e BE-së. Do të kemi 24 komisionerë”.

Kështu deklaroi presidenti ukrainas Volodymyr Zelensky gjatë një konference për shtyp në Kiev.