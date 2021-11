I keni bërë planet për këtë fundjavë, apo bëni pjesë në kategorinë e atyre që punojnë edhe në fundjavë. Megjithatë, sipas astrologëve tri shenja të horoskopit do të kalojnë një fundjave të qetë dhe plot me energji.

Luani

Këtë fundjavë ndiheni plot me energji dhe me humor. Do të mund të bëni shumë gjëra të bukura nëse planifikoni siç duhet kohën. Vetëm mos harroni se edhe ata përreth jush kanë ndjenja dhe nevoja. Bëni atë që ju pëlqen, por pa lënë pas dore të tjerët përreth jush.

Bricjapi

Fundjava për bricjapët do të jetë me energji dhe me frymëzim. Relaksohuni dhe lini pas të kaluarën. Falja në fund të fundit, është madhështore.

Ujori

Keni pasur prej kohësh nevojë të qetësoheni kështu që përgatituni për javën e ardhshme. Mund të keni disa probleme në marrëdhënien tuaj, por mos u dekurajoni. Bëni gjithçka që duhet për të ruajtur qetësinë tuaj mendore.