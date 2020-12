Më në fund, 2020 po mbyll ciklin e tij dhe 2021 është viti që të gjithë po e presim me shpresë dhe padurim.

Por viti 2021 do të jetë një vit me shumë fat për 3 shenja të horoskopit. Edhe nëse nuk jeni në këtë listë të vogël të shenjave me fat për 2021, kini shpresë se me pak punë dhe vizion, 2021 mund të jetë një nga vitet tuaja më të mira.

Dashi

Më 21 Mars, si Dielli ashtu edhe Venusi do të qëndrojnë në shenjën tuaj të zjarrtë. Kur planetët të bashkohen, energjia do të rritet edhe më shumë.

Venusi është planeti i dashurisë, parasë dhe seksit dhe tregon mënyrën sesi ju i përshtateni ndaj romancës dhe seksualitetit .

Ky bashkim planetësh në të njëjtën ditë me ekuinoksin e pranverës është mjaft i mbarë për dashurinë dhe jetën tuaj seksuale – ekuinoksi i pranverës është një periudhë pjellorie me shumë tradita pagane! 2021 do të jetë një vit i qetë për ju.

Demi

Gjatë fundit të prillit, planeti i komunikimit do t’ju japë një mësim në lidhje me mënyrën e komunikimit.

Sezoni i Dashit (cikli njëmujor që vjen përpara tuajit) mund të jetë shumë i ashpër për ju. Gjatë pranverës do të filloni projekte të reja.

Duhet thjesht ti merrni gjërat me qetësi!

Më 19 Prill, e cila është dita e parë e sezonit tuaj, Mërkuri dhe Dielli do të bashkohen në shenjën tuaj, duke rritur aftësinë tuaja të komunikimit dhe për t’i treguar botës atë që ju dëshironi me të vërtetë: butësinë dhe kujdesin ndaj vetes .

Lini pas zemërimin dhe ndiqni energjinë tuaj.

Akrepi

Akrepi, 2021 do të jetë një vit i shkëlqyer për ju.

Me Marsin (planetin tuaj sundues) që hyn në shenjën tuaj menjëherë përpara Halloween-it më 30 tetor, ju do t’i keni gjërat në favor deri në fund të vitit.

Marsi është planeti i luftës dhe i konfliktit, i cili mund të mos tingëllojë i dobishëm, por nëse kanalizohet në mënyrë konstruktive, energjia e Marsit mund t’ju mbështesë në zbulimin e gjërave të reja në jetë. Nëse jeni ndjerë i pafuqishëm nga ngjarjet e vitit 2020, kjo shpërthim energjie drejt vitit 2021 mund të jetë pushimi i madh që ju nevojitet.

Meqenëse Marsi është planeti juaj sundues, ju tashmë keni një avantazh: Marsi ju do ! Mos kini frikë të flisni dhe të përballeni me të tjerët kur është për të mirën tuaj.

Mbështetuni për bindjet tuaja dhe për të drejtat e të tjerëve.