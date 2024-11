Për tre shenjat e zodiakut që do të ndiejnë nevojën urgjente për të përmirësuar jetën në mënyrë drastike, do të shohim se nuk jenë aq të pakënaqur me atë që kanë aktualisht; është më shumë në linjën e dëshirës për të mbajtur disa nga rezolutat që morëm në fillim të vitit . Më 10 nëntor, kërkoni mbylljen dhe përmirësimin…dhe e merrni atë.

Gaforrja

Këtu je, Gaforre, gati, i gatshëm dhe i aftë për të përmirësuar gjendjen tënde në jetë, dhe ja, ke një ndihmës: Hëna në katërkëndësh me Mërkurin . Nuk është çdo ditë që mund të thuash se kozmosi ka ardhur për një ndërhyrje personale, e megjithatë, më 10 nëntor, duket se do të marrësh ndihmë nga lart.

Gjëja me Hënën në katërkëndësh me Mërkurin është se është i shpejtë dhe i besueshëm, por ju duhet të jeni aty për të kur ai bën punën e tij.

Por pse të shqetësoheni të mendoni në këtë mënyrë, kur jeni gati për të ndryshuar dhe përmirësuar jetën tuaj, dhe sigurisht jo për të anashkaluar mundësi të tilla si ato që do të shihni sot? Mërkuri bën punën e tij, dhe tani…të takon ju të bëni tuajën.

Luani

Për disa arsye, 10 Nëntori ju shtyn të mendoni: nuk e keni arritur plotësisht atë që keni vendosur të bëni këtë vit dhe nëse do të ndiheni mirë për ndonjë gjë, duhet të nxitoni. Ju keni arritur deri tani dhe gjërat kanë ndryshuar për mirë, por disa gjëra kanë nevojë për rregullim.

Një nga ato gjëra ka të bëjë me komunikimin , dhe me Merkurin në katërkëndëshin e Hënës si kalimin tuaj kryesor të ditës, do ta dini se kjo lidhet drejtpërdrejt me një person në jetën tuaj me të cilin duhet të flisni. Pasi ta bëni këtë, do të plotësoni listën tuaj të gjërave që duhet të bëj në 2024.

Ju duhet të lidhni atë fytyrë të guximshme dhe të bëni atë që duhet të bëni, sepse e dini që pasi të jetë në çantë, mund të vazhdoni me veprime më pozitive. Le të fillojë vetë-përmirësimi!

3. Akrepi

Nëse përmirësimet janë kaq drastike, atëherë është më mirë t’i arrish ato dhe tani, Akrepi. Ju nuk parashikoni përparime të pakta në jetën tuaj; ju dëshironi ndryshime të mëdha, aventura të mëdha dhe arritje të mëdha, dhe dëshironi t’i shihni këto gjëra të ndodhin para përfundimit të vitit.

Ju përjetoni vendimmarrje të mirë dhe punë të shpejtë. Kjo do të thotë që ju jo vetëm që e arrini atë që dëshironi të bëhet dhe nuk do t’ju dalë nga rruga, por ndiheni mirë për idenë që keni marrë përsipër ta realizoni atë. Dhe shpejt.

10 Nëntori ju paraqet një ide: mund të uleni këtë dhe të pendoheni më vonë, ose të hipni në atë “tren” dhe të përdorni vrullin për të realizuar ëndrrat tuaja. Jeni të frymëzuar, kështu që regjistroheni për përmirësime të mëdha, duke filluar që tani.