3,713,761 shqiptarë do të kenë të drejtën t’iu drejtohen kutive të votimit në zgjedhjet parlamentare të 11 majit, 114,642 prej të cilëve do të votojnë për herë të parë.

Në këto zgjedhje lista zgjedhore përfshin dy kategori: Zgjedhësit që jetojnë në Shqipëri dhe ata që jetojnë jashtë vendit. Në total, sipas të dhënave nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ishin 245,935 shqiptarë të diasporës që u regjistruan, ndërkohë që nga zarfet e dërguar, u tërhoqën 227,097. Ndërkaq, deri në paraditen e së shtunës janë 174,488 zarfe të mbërritura në KQZ, të cilët mbajnë brenda vullnetin politik të diasporës në këto zgjedhje.

Në të gjithë vendin janë 93 objekte zgjedhore ku janë vendosur komisionet e KZAZ-ve dhe 5225 objekte që do shërbejnë si Qendra Votimi. Këto objekte që do të merren në ruajtje nga policia, ditën e sotme. Do të jenë 5316 punonjës dhe automjete policie, që do të angazhohen për ruajtjen e objekteve zgjedhore dhe shoqërimin e materialeve.

Qendrat e votimit hapen në orën 7:00 të së dielës, ndërsa procesi mbyllet në orët 19:00, me përjashtim të rasteve të veçanta ku mund të merret vendim për shtyrje të kohës për të ushtruar të drejtën për të votuar.

Në momentin e paraqitjes në qendrën e votimit, çdo qytetar duhet të jetë i pajisur me dokumentin e identifikimit, që mund të jetë kartë identiteti ose pasaportë, brenda afatit të vlefshmërisë. Mundësia e fundit për të tërhequr dokumentin e identifikimit pranë zyrave të “IdentiTek”, për ata qytetarë që kanë aplikuar është ora 14:00 e 10 majit.

Këto janë zgjedhjet e 11-ta në Republikën e Shqipërisë, pas ardhjes së demokracisë, ndërsa në garë janë 2046 kandidatë, për 140 vende në Parlament.