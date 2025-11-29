Presidenti Bajram Begaj ka uruar 81-vjetorin e Çlirimit të vendit. Në një postim në rrjete sociale, teksa ka ndarë një foto nga homazhet e mbajtura pak më herët te Varrezat e Dëshmorëve të Kombit, kreu i shtetit thekson se mirënjohja ndaj të rënëve nuk duhet të jetë vetëm një kujtesë historike por një detyrim i përditshëm për lirinë e paqen.
“Gëzuar festën e Çlirimit, Shqipëri! Dje, sot dhe përgjithmonë besnikë ndaj të njëjtave vlera. Sot përkulemi me nderim para sakrificës së popullit tonë dhe dëshmorëve të Luftës së Dytë Botërore, që dhanë jetën për lirinë dhe çlirimin e atdheut. Guximi, qëndresa dhe gjaku i tyre janë themelet mbi të cilat qëndron liria jonë. Mirënjohja jonë nuk është vetëm kujtesë historike, por detyrim i përditshëm për të mbrojtur lirinë, dinjitetin njerëzor dhe paqen.”, ka shkruar presidenti.
