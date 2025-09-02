Mbi 285 mijë shqiptarë punojnë pa pagesë në bizneset familjare gjatë vitit 2024, një rritje prej 3% krahasuar me vitin 2023. Kjo kategori përbën rreth 24.2% të gjithë forcës punëtore në vend.
Gratë janë më të prekura nga ky fenomen, pasi 32.2% e grave që punojnë nuk marrin pagesë, krahasuar me vetëm 17.6% që janë meshkuj.
“Ky zbulim tregon një ngarkesë të pasigurt që rëndon më tepër gratë, duke krijuar një pabarazi gati të harrueshme në vendin e punës dhe në familje”. tha Erjon Muço, ekspert i tregut të punës.
Më shumë se gjysma e këtyre grave kanë vetëm arsim 8-9-vjeçar, një shenjë se arsimi i ulët rrit rrezikun e shfrytëzimit si dhe deformon tregun formal.
“Duhet veprim publik dhe institucional për të mbështetur këto gra, duke garantuar që puna e tyre të njihet dhe të kompensohet. Pa masa, barazia mbetet vetëm një ëndërr. Nga ana tjetër, oferta dhe pagat në tregun formal të punës zhvlerësohen, duke detyruar gratë të kërkojnë punë të dytë apo të ngarkohen psikologjikisht”, shtoi Muço.
Puna pa pagesë në biznes familjar nuk është thjesht statistikë, por është realitet për mijëra gra që nuk marrin as vlerën minimale për ndihmën që u ofrojnë familjeve të tyre, duke mos përfituar në shumicën e rasteve as sigurimet shoqërore. Tv Klan
Leave a Reply