Pak para nisjes së Paradës së Shqiptarëve, kryetari i Bashkisë së Tiranës, Erion Veliaj priti në një takim kryetarët, nënkryetarët dhe kryetarët e këshillave komunalë anëtare të Unionit të Bashkive Shqiptare në Rajon, si dhe përfaqësuesit nga komunat arbëreshe.

Në fjalën e tij, Veliaj theksoi rëndësinë e bashkimit dhe bashkëpunimit mes shqiptarëve kudo që ndodhen, si një akt patriotik që forcon themelet e kombit tonë. Ai theksoi se sot shqiptarët po jetojnë ditët e tyre më të mira.

“Sot nuk kërkohet, ashtu si Isa në vakt, që të kalojmë malet. Sot nuk kërkohet që të marrim pushkën dhe të luftojmë. Sot jemi në ditët tona më të mira, jo në ditët tona perfekte, por në ditët tona më të mira. Shqipëria është një vend që do të jetë ndoshta anëtari i ardhshëm i BE-së, Kosova është e lirë dhe e pavarur, sot kemi mundësi të lëvizim dhe të takohemi me njeri-tjetrin, mundësi që nuk i kemi pasur më përpara. Tirana përpara 2 vitesh ishte Kryeqyteti Europian i Rinisë, vjet ishte Kryeqyteti i Sportit, sivjet ka drejtuar gjithë bashkitë e Ballkanit me B-40 dhe në vitin tjetër Tirana do të jetë Kryeqyteti i Kulturës. Sot jemi në ditët tona më të mira, ndaj është e rëndësishme të kuptojmë nga kemi ardhur edhe të frymëzohemi ku duam që të shkojmë” u shpreh kryebashkiaku.

Veliaj solli në vëmendje frymën e bashkimit që ka karakterizuar shqiptarët në momente historike, duke përmendur një episod nga shpallja e pavarësisë së Shqipërisë. Ai e cilësoi këtë moment si një shembull të qartë se progresi dhe puna për të mirën e përbashkët duhet të vazhdojnë pavarësisht sfidave dhe kufizimeve.

“Teksa shoh kaq miq nga Kosova, duke filluar nga Përparimi në Prishtinë deri te kolegët nga Mitrovica, m’u kujtua historia e Isa Boletinit teksa rrugëtonte për në Vlorë. Është kjo historia e atyre që vendosin gjithmonë qëllimin mbi përfaqësimin personal, mbi prezencën personale, mbi ambicien personale. Dhe fakti që të gjithë delegatët e Kosovës thanë njëzëri: Vazhdoni me pavarësinë se nuk pret ajo punë derisa të vijnë të gjithë të ftuarit. Është një shembull i asaj urgjence që ne kemi për punët që nuk presin. Sot ndoshta jo të gjithë kanë pasur mundësi të vijnë, ama festa do të vazhdojë edhe për ta. Nesër ndoshta jo të thotë do të jenë të mundur për punë, por puna do të vazhdojë edhe për ta. Ndoshta pasnesër ndoshta jo të gjithë janë gati për progresin, por progresi duhet të ecë përpara, duhet të vazhdojë edhe për ta. Ju falenderoj me gjithë zemër që jeni këtu”, tha ai.

Në mënyrë të veçantë, Veliaj falënderoi përfaqësuesit arbëreshë, të cilët kanë ruajtur gjuhën, kulturën dhe traditat shqiptare. “Dua të falënderoj të gjithë po i quaj tani delegatë, ashtu siç i quante Ismail Qemali, të gjithë delegatët që na kanë ardhur nga vist tona arbëreshe, kështu që faleminderit shumë, një duartrokitje për të gjithë miqtë arbëreshë që prej 500 vitesh ruajnë gjuhën, ruajnë kulturën, ruajnë ritet tona. Ju falënderoj me zemër që që jeni këtu kaq të shumtë dhe jeni bërë pjesë kaq e fortë e komunitetit tonë” tha ai.

Veliaj vuri theksin te roli kyç i Unionit të Bashkive Shqiptare, duke theksuar se ky organizëm përfaqëson shumicën e shqiptarëve, duke i cilësuar kryetarët e bashkive si ambasadorë të progresit dhe dinjitetit kombëtar. “Sot ky union, bashkimi ynë, përfaqëson shumicën e qytetarëve që kanë kombësi shqiptare. Kjo do të thotë që shumica e shqiptarëve qeverisen prej zyrave tuaja, prej vendimeve tuaja, prej skuadrave tuaja. Kjo do të thotë që keni përsipër një mision të jashtëzakonshëm, për t’i dhënë dinjitet kombit tonë, pavarësisht kufijve shtetërorë, pavarësisht ndarjeve kufitare për t’i dhënë secilës hapësirë ku jetojnë shqiptarët, ku studiojnë nxënësit tanë, ku pensionojnë të moshuarit tanë, ku kalojnë kohë në universitet, ku mjekohemi në spitale, ku shëtisim në parqe, në secilën prej hapësirave që prek dora jonë, le të jetë kjo me dinjitet dhe të jetë kjo një vepër patriotike” shtoi Veliaj.

Takimi u zhvillua në kuadër të aktiviteteve festive që po zhvillohen në Tiranë.

/a.r