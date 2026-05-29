New York, SHBA – Josh Rushing, korrespondent i Al Jazeera English për emisionin “Fault Lines”, mbajti dje, 28 maj, një fjalim prekës gjatë marrjes së një çmimi Emmy News për dokumentarin e ekipit të tij “Kids Under Fire”.
Fjalimin, Rushing e nisi duke thënë se ekziston një “ironi e thellë” në marrjen e një çmimi për mbulimin e një gjenocidi “pikërisht në vendin që e mundëson atë”.
Ai ia dedikoi çmimin për kategorinë “Mbulimi më i mirë i një konflikti lufte apo dhune” gazetarëve të vrarë në Gaza nga Izraeli.
Dokumentari është xhiruar gjatë luftës në Gaza dhe trajton historinë e mjekëve amerikanë vullnetarë në Rrip, të cilët kanë qenë dëshmitarë të një modeli të përsëritur rastesh ku fëmijë janë qëlluar nga forcat izraelite. Rushing theksoi se “nuk ka njerëz të lirë pa një shtyp të lirë”, duke kritikuar edhe ndikimin e oligarkëve në kapjen e industrisë së medias.
Fjalimi i plotë
Ironike, marrja e një çmimi për mbulimin e një gjenocidi nga fiks ai vend që e ka mundësuar atë. Dua t’ja dedikoj këtë 11 gazetarëve të Al Jazeera-s, 11 kolegëve që janë vrarë nga Izraeli që prej 7 tetorit në Gaza dhe 270 kolegëve të tjerë, gazetarë në përgjithësi, që janë vrarë në Gaza gjatë gjithë kohës së luftës.
Dua të vlerësoj dhjetëra doktorë, që kanë hequr dorë nga jeta e tyre luksoze, e suksseshme dhe rrezikuan gjithçka duke shkuar në Gaza, në përpjekje për të ndihmuar…Kuptuan që ‘shpata’ e së vërtetës dhe të jesh dëshmitar i gjithçkaje është më e fortë se bisturia që ata marin në fushëbetejë.
Falë tyre vajza e vogël 4 vjeçare, Mira, me një plumb që i kishte depërtuar në tru, është sot në Meksikë duke marrë trajtimin e nevojshëm, bashkë me nënën e saj Isra e cila ka humbur këmbën teksa ne po filmonim këtë.
Këto janë ditë të errëta për gazetarinë. Ose ndodhemi nën trysninë financiare, ose ka ndikim nga forcat oligarke…
Më duhet t’ju them, t’ju përgjërohem që të vijoni me luftën për të vërtetën, për njerëzimin, sepse nuk ka njerëz të lirë pa shtyp të lirë!
Vijoni me përpjekjet! Faleminderit!
Leave a Reply