Me hyrjen e 2025, 2.600 biznese të lidhur në rrjetin e tensionit 10 kilovolt do të dalin në tregun e lirë të energjisë elektrike. Subjektet do të zgjedhin vet furnizuesin e tyre duke u përballur me çmimet e bursës. Enti Rregullator I Energjisë apelon bizneset që kanë plotësuar kriteret për të dalë në tregun e liberalizuar të energjisë të nisin zbatimin.

“Nga data 1 janar 2025, klientët e lidhur në tensionin e mesëm e që plotësojnë kriteret ligjore dhe teknike për të dalë në tregun e liberalizuar të furnizimit me energji elektrike, kanë detyrimin të gjejnë furnizuesin e tyre në treg të lirë.”

ERE njofton se në faqen e institucionit gjendet lista me furnizuesit e licencuar si dhe modalitetet e kontraktimit të tyre. Furnizuesi i Tregut të Lirë është një ndër operatorët që bizneset mund të lidhin kontratë për energjinë elektrike.

“Të gjithë konsumatorët që kanë plotësuar kriteret për daljen në treg të lirë dhe që nuk kanë mundur të kontraktojnë vetë një furnizues ose kanë humbur furnizuesin e tyre, mund të përfitojnë nga “Furnizuesi i mundësisë së fundit” i cili ofron për një periudhë 60 ditore shërbimin e furnizmit në kushte të rregulluara.”

Në janar 2024 dolën në treg të lirë 2.100 biznese të lidhur në rrjetin e tensionit 20 kilovolt, ndërsa liberalizimi i subjekteve pritet të vijojë edhe me ata që janë të lidhur në rrjetin e tensionit 6 kilovolt.

Në treg operojnë rreth 15 furnizues privatë por FTL është një opsion që mund të përzgjidhet nga bizneset teksa çmimi i energjisë për këta klientë do të jetë 18.34 lekë/këh, pa TVSH.