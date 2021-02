Mjeku Edvin Prifti në një prononcim të shkurtër për mediat pas seancës së zhvilluar gjyqësore ditën e sotme ju përgjigj edhe kryeministrit Edi Rama.

Në fjalën e tij para gazetarëve, Prifti tha se është për tu shqetësuar fakti që kryeministri ka deklaruar “se jam i arrestuar”, kur në fakt mjeku është vetëm i pezulluar.

“Kjo është një kërkesë që bëri prokurori, që bazohej në faktin e një sasie të ardhurash që u gjendën në shtëpinë time dhe e konsideroi të arsyeshme një ashpërsim të masës në arrest me burg. Pasi ai e kërkoi këtë, ne paraqitëm gjithë dokumentacionin që këto janë të ardhura të ligjshme nga një kontratë shit-blerje nga një pronë e bashkëshortes time që e ka trashëguar nga prindërit. Çdo gjë që kam në jetën time e kam konsideruar të ligjshme dhe me punën që kam bërë, pasi kam punuar në qendrat më të mira kërkimore të botës dhe vetëm çmimet që kam marrë arrijnë në 220 mijë euro. Ato lekë të sekuestruara ishin të bashkëshortes dhe nuk e pashë të arsyeshme që për 48 orë t’i depozitoja. Do blihej një objekt tjetër, që edhe ai do të blihej me “cash”, ndaj menduam që t’i mbanim në shtëpi.

Rama foli në lidhje live sikur unë isha i arrestuar. Jam totalisht i pafajshëm dhe të gjitha provat ja kam dhënë gjykatës. besoj se do ta kaloj këtë prag dhe do të ketë drejtësi.

Pikëpamjet e mia janë demokratike, jo të djathtë liberale në funksion të popullit tim republikës dhe as që duam të ndërtojmë. mendimet e mia i kam të shprehur dhe duhet që çdo intelektual ti bëjë. jemi në fushatë elektorale, unë do të preferoj që prangat të mi vinte mas media do të ishte më simpatike për të gjithë popullin”, tha Prifti.

