Një sondazh i Wall Street Journal në shtatë shtete tregon se zëvendëspresidentja Kamala Harris dhe ish-presidenti Donald Trump janë ende në garë të ngushtë me 25 ditë deri në ditën e zgjedhjeve, dhe votimi i parakohshëm tashmë është duke u zhvilluar në disa shtete. Sondazhi tregon Trump pak përpara në Nevada, 47 për qind me 42 për qind.

Në gjashtë shtetet e tjera, gara është në thelb e barabartë, me dy kandidatët të ndarë me 2 pikë ose më pak. Gjithashtu Harris është përpara me 1 ose 2 pikë në Arizona, Michigan, Wisconsin dhe Georgia, ndërsa Trump ka avantazhe 1 pikë në Pensilvani dhe Karolinën e Veriut.

Marzha e gabimit të sondazhit për çdo shtet ishte plus ose minus 5 pikë përqindjeje. Në secilin prej shteteve, 600 votues të regjistruar u anketuan midis 28 shtatorit dhe 8 tetorit, dhe sondazhi përfshiu kandidatë të palëve të treta në shtetet ku ata do të jenë në fletëvotim.

Në të gjithë votuesit e anketuar, Trump kryeson Harris me 46 për qind në 45 për qind. 93 për qind e demokratëve dhe republikanëve të anketuar thanë se do të votonin për kandidatin e partisë së tyre. Dhe votuesit e pavarur u ndanë në mënyrë të barabartë midis të dyve, me 40 për qind për Harris dhe 39 për qind për Trump, duke theksuar më tej afërsinë e garës dhe ndarjen e saj partizane.