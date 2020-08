Një avokate turke, e përfshirë në një grevë urie disamujore vdiq të enjten në një spital të Stambollit, konfirmoi firma e saj juridike.

Ebru Timtik i cili ishte dënuar vitin e kaluar për anëtarësim në një organizatë terroriste, kishte qenë në grevë urie për 238 ditë. Ajo vdiq herët të enjten, tha Zyra e Ligjit të Popullit në Twitter .

Grupet ndërkombëtare të të drejtave të avokatëve thanë se Timtik, e cili ishte dënuar me më shumë se 13 vjet burg, së bashku me kolegun e saj Aytac Unsal, iu drejtuan agjërimit “për të forcuar kërkesën e tyre për gjykime të ndershme dhe administrimin e drejtësisë në Turqi”.

Pas lajmeve për vdekjen e Timtik, shprehën ngushëllime në rrjetet sociale. Një ceremoni përkujtimore u mbajt të premten për Shoqatën e Avokatëve të Stambollit për Timtik, sipas fotove dhe videove të postuara në Twitter.

Miqtë thanë se Timtik peshonte vetëm 30 kilogramë ku gjeti edhe vdekjen në spital, pasi ku ajo dhe kolegu i saj Aytac Unsal nisën një në grevë urie në burgun e Silivrit të Stambollit.

Timtik dhe Unsal ishin pjesë e një grupi prej 18 avokatësh që ishin arrestuar dhe dënuar me burgime të gjata në mars 2019 për veprat e dyshuara të lidhura me terrorizmin. Ata akuzoheshin për lidhje me një organizate të jashtëligjshme Marksiste.

Avokatët ishin të gjithë anëtarët e Shoqatës së Avokatëve Progresivë dhe Zyrës së Drejtësisë Popullore, “të njohur për përfaqësimin e tyre të klientëve që konsiderohen kundërshtarë të qeverisë turke“, sipas një deklarate të botuar më 11 gusht nga Komiteti i të Drejtave të Njeriut në Angli dhe Uells, Shoqata Ndërkombëtare e Avokatëve dhe të tjerë.

Një ankesë kundër aktgjykimit ishte refuzuar në tetor dhe një ankesë e mëtejshme përpara Gjykatës Supreme të Turqisë është në pritje, thuhet në deklaratë, duke shtuar se Timtik dhe Unsal kishin thënë se ata “do të vazhdojnë grevën e tyre të urisë edhe nëse kjo çon në vdekjen e tyre”.

Vdekja e Timtik, nga të cilat lajmet dolën mbrëmjen e së enjtes, pason vdekje të ngjashme të dy muzikantëve të krahut të majtë në prill dhe maj.

g.kosovari