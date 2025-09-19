Pas betimit si zëvendëskryeministre dhe ministre e Energjisë dhe Infrastrukturës, Belinda Balluku ka shprehur mirënjohjen ndaj kryeministrit Edi Rama për besimin që i dha për të vazhduar detyrën si pjesë e ekipit qeverisës. Në një postim në rrjetet sociale Balluku detyrën e sheh si mision në shtetndërtim.
“Jam thellësisht mirënjohëse Kryeministrit Rama për besimin dhe mundësisë që më dha, për të vazhduar detyrën time si pjesë e ekipit qeverisës. Nuk e kam parë kurrë ftohtë si një punë detyrën time, por si mision për të vënë qoftë një gur në themelet e një shteti që lulëzoi nga gërmadhat e tranzicionit dhe mori formën e talentit dhe dëshirës së Edi Ramës për të na bërë krenar për vendin e shqipeve”.
Pas më shumë se 21 vitesh bashkëpunim në skuadrën socialiste, Balluku thekson se forca lëvizëse, pasioni dhe vizioni i Ramës për të ndryshuar vendin, kanë mbetur të pandryshuara ndër vite, duke udhëhequr Partinë Socialiste përmes sfidave dhe reformave drejt një të ardhmeje europiane.
“Kanë kaluar më shumë se 21 vite nga dita kur iu bashkova skuadrës së Edi Ramës. Jo rrallë kthehem pas për të kujtuar gjithçka është bërë, jo rrallë mendoj se sa shumë sprova e sfida kemi kaluar në këto dekada, jo rrallë më kujtohen ngjarjet që ndryshuan thelbësisht qasjen e Partisë Socialiste dhe vizionin politik për vendin, por ajo çka ka mbetur e pandryshuar, është forca lëvizëse, pasioni dhe vizioni i Edi Ramës, për të ndryshuar këtë vend në çdo nivel, e për të rendur më shpejt drejt Europës dhe së ardhmes. Uroj suksese të gjithë kolegëve të mi dhe shpresoj fort që secili prej tyre të kontribuojë me më të mirën e tij në këtë rrugëtim sfidues drejt Europës”, thotë Balluku.
Leave a Reply