Pjesë e garës për të fituar të drejtën e studimit në universitet janë bërë rreth 21 mijë maturantë, por veç maturantëve të këtij viti, rreth 4 mijë janë aplikime nga kandidatë që e kanë mbaruar shkollën e mesme disa vite më parë.
Sipas Arjan Xhelaj, drejtor i rrjetit akademik shqiptar, maturantët që garojnë për mjekësi apo arkitekturë në universitetet publike apo dhe degë të tjera që kanë teste duhet të ndjekin faqet e universiteteve për datat e konkurseve.
Sipas Xhelajt renditja e fituesve në portalin u-albania do të bëhet më 22 gusht.
Edhe këtë vit preferencat e maturantëve janë të orientuara drejt degëve të mjekësisë, teknologjisë së informacionit, inxhinierisë së ndërtimit dhe arkitekturës.
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