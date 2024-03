“Nga pikëpamja e juridiksionit, kompetencës profesionalizmit, tashmë e ka ajo strukturën që të merret me çështje të ngjarjeve tepër të rënda por dhe me institucionet. Ai komision nuk ishte as nga opozita me njerëz militantë dhe të cilët koha i ka mbuluar me turp në këndvështrimin tim dhe të opinionit publik sepse ngritën një kauzë të rreme dhe në vijim të akuzave vulgare që vinin nga kryeministri i kohës. 21 janari nuk është një datë, një orë, ka preludin e saj, janë shumë data të tjera më pas. Nëse gjykata mori një vendim, unë besoj që nuk është thjesht kjo çështja, është shumë e gjerë, nëse e konsiderojmë një çështje studimore shkencore, përgjithësisht politika është ruajtur për t’u mos u marrë në pyetje në kauzë. Të gjitha palët, gjyqtarët ikin, harrohen, politika është shumë dinamike, ata kujtohen vetëm kur vjen momenti për ta diskutuar 21 janarin”, tha Topi.