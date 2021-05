Mark Nika, xhaxhai i Aleks Nikës që mbeti i vdekur gjatë demonstratës së 21 janarit 2011 ka bërë një deklaratë të fortë teksa ishte duke folur në një emision televiziv.

Ai tha se familjes i është ofruar para që të mbyllet çështja, madje edhe në Strasburg, ka qenë si alternativë dëmshpërblimi, por që familja nuk e ka pranuar.

Ai shtoi më tej se familja akuzon ish-kryeministrin Berisha, ish-ministrin Basha, gardistin Andrea Prendi dhe ish-kryeprokurorin Adriatik Llalla, i cili së fundmi është dënuar me dy vite burg “fshehje të pasurisë”.

“Ky propozim për zgjidhjen e çështjeve me të holla na është bërë dy here nga Strasburgu, e kemi refuzuar si akt i shëmtuar për ne, vrasje nuk zgjidhet me para, i bie të shisnim gjakun e Aleksit. E kemi kërkuar që kjo të refuzohet nga avokatura shqiptare.

Kam një dyshim që Strasburgu ja faturon prokurorisë së Tiranës dhe pastaj ta mbyllë, se do penalistë dhe juristë të mirë, që prokuroria si ka prandaj duam të çohet në SPAK, se na ka thënë që si plotëson kushtet,

Unë akuzoj Berishën , Bashën, Prendin, prokurori i përgjithshëm që ka manipuluar hetimin, Llalla.

Ndryshe kjo çështje është e destinuar të varroset sërish. Plumbi i Aleksit sipas prokurorisë së Stambollit është dëmtuar në kokë, kurse në këtë të Tiranës thonë është i shtypur, se nuk ka laboratorë.

Tani këta duhet të hetojnë kush e prishi plumbin se kështu gjejnë fajtorin. Për të rifilluar hetimet SPAK do prova këto i ka prokuroria e Tiranës”, tha Mark Nika.