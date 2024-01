Në godinën e kryeministrisë nisi ceremonia përkujtimore e 21 janarit.

Ministri i Drejësisë Ulsi Manja tha se PS nuk është ndaluar për asnjë çast

“ Fakti që sot pas 13 vitesh drejtësia për 21 janarin si krim shtetëror është ende në ajër tregon qartë se brenda sistemit të drejtësisë ka magjistratë me certifikatë vetingu të paaftë profesionalisht që punojnë me mentalitetin e vjetër të mbylljes së dosjeve me procedurë apo skadim të afateve të procedimit se kanë frikë të përballen me hetimin e dosjeve të rëndësishme” tha Manja