Deputeti i PL Edmond Haxhinasto, i ftuar në studion e News24 ka folur për vullnetin e shprehur nga Ilir Meta për të dëshmuar në lidhje me ngjarjet e 21 janarit 2011.
Haxhinasto u shpreh se në 11 janar sipas pretendimeve ka pasur inforamcione se do të kishte një protestë të dhunshme, por nuk u morën masat e duhura për ta ndaluar.
Sipas tij Meta ka informacion të gjerë për këtë çështje, ndaj edhe është ofruar për të dëshmuar.
“Nuk kam informacion konkret, por ai ka shprehur se ka pretendimet që janë reale për të cilat gjërat dihen botërisht që njoftimi ka qenë që do ketë një demonstrim të dhunshëm dhe nuk janë marrë masat e duhura për të ndaluar këtë. Ka pasur informacion nga ambasadat, institucionet e specializuara dhe masat nuk ishin të tilla për ta ndaluar diçka të tillë. Meta ka informacion të gjerë për këtë çështje ndaj është ofruar për të dëshmuar”, u shpreh ai.
