Më shumë se 54 mijë hektarë pyje dhe kullota janë djegur deri më tani nga zjarret në vendin tonë sipas të dhënave të Sistemit Europian të Monitorimit të Zjarreve, EFFIS.
Sipas inxhinierit të pyjeve, Abdulla Diku, dëmet në mjedis, por edhe ekonomi janë kolosale.
“Këtë vit, situata paraqitet ndër më dramatike, jo vetëm nga përmasat e zjarreve, por edhe në dëmtimet që ka pasur në bujqësi, blegtori e humbjes së jetës së një personi.”
Mosmenaxhimi i pyjeve është një nga arsyet që po shtohen jo vetëm zjarret, por edhe sipërfaqet e djegura.
“Para dhjetë ditësh, Shërbimi Pyjor është përbërë. Janë pushuar nga puna 700 ekspertë pyjesh me një të rënë lapsi. Në pyje, nëse gabon sot, do duhet një shekull për ta rikuperuar.”
Sipas eksperti, jugu i vendit është rajoni më i dëmtuar nga zjarret gjatë këtij viti.
“Zona më e dëmtuar në Shqipëri, është qarku i Vlorës, zona jugperëndimore e Shqipërisë. Lidhet me dy arsye kryesore, së pari është zona më e nxehtë dhe së dyti sepse strukturat pyjore atje janë më të dobëtat të mundshme. Shumë bashki, s’kanë as specialistë pyjesh!”
Jo vetëm në Shqipëri, por edhe në shumë vende europiane ka pasur zjarret të shumta këtë vit. Por dallimi mes tyre dhe Shqipërisë sipas ekspertit është investimi që këto shtete bëjnë në shtimin e sipërfaqeve pyjore.
“Nëse në vendet e BE-së investimi për rikuperim luhatet nga 40-100 euro për hektar, në Shqipëri kjo është afër zeros.”
Në pesë vitet e fundit në vendin tonë janë djegur më shumë se 153 mijë hektarë pyje dhe kullota. Sipas të dhënave të Sistemit Europian të Monitorimit të Zjarreve viti me më pak dëme ka qenë viti 2023-i, ku janë djegur vetëm 5500 hektarë.