Viti i Ri ka mbërritur në Zelandë të Re, një spektakël i jashtëzakonshmëm fishekzjarresh dhe me pak njerëz në shesh, ndryshe nga vitete e mëparshme.

Një spektakël që jep shpresë për një vit të bukur, pavarësisht çdo gjëjë që u përjetua këtë vit.

Zelanda e Re me kryeqyet Auckland e ka pritur vitin 2021 në orën 12:00 me atë shqiptare. Siç është edhe traditë, viti i ri është pritur me një spektakël fishekzjarresh, mes atmosferës së bukur dhe urimeve për një vit të mbarë.