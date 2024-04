Emanuel Prenga është 24 vjeç, vuan nga një sëmundje e rëndë! Ai ka qenë i paralizuar në një karrige me rrota që kur ishte fëmijë pas paralizës cerebrale infantile.

Është e qartë se ai ka nevojë për kujdes të vazhdueshëm dhe në muajt e ardhshëm do t’i nënshtrohet edhe një operacioni të madh në këmbë. Emanuel jeton në Itali, por është shqiptar dhe, për rrjedhojë, nga ky vit aksesi në Shërbimin Shëndetësor Kombëtar nuk është më falas.

Ai duhet të paguajë 2000 euro në vit, kjo është shuma që qeveria Meloni ka vendosur për të gjithë të huajt, duke u mohuar në thelb aksesin në trajtim atyre, si Emanueli, që nuk mund ta përballojnë atë. Më parë tarifa ishte 387 euro.

I ardhur nga një jetimore shqiptare, djali u mirëprit në Piemonte në një nga shtëpitë familjare të Komunitetit Papa Gjon XXIII, i cili tani po ngre çështjen e tij.

“Kushtet e Emanuelit’ shpjegojnë drejtuesit e Komunitetit,- ‘e detyrojnë atë të lëvizë me karrocë dhe të jetojë falë pensionit të invaliditetit. Deri në dhjetor 2023, ky kontribut mujor mundi t’i garantonte atij një jetë dinjitoze, duke mbuluar edhe shpenzimet e kujdesit shëndetësor’.

Me vitin e ri erdhi dushi i ftohtë për të: kur rinovoi regjistrimin në Sistemin Kombëtar të Shëndetësisë si i huaj, zbuloi se duhet të paguante mbi 2000 euro për kujdesin shëndetësor në vend të 387 eurove që paguante më parë. Kjo është shuma vjetore e kërkuar nga Shteti që nga viti 2024 të vazhdojë ofrimin e shërbimeve shëndetësore bazë.

Situata e Emanuel Prengës dhe mijëra të huajve, nga emigrantët e deri te studentët e universitetit, të cilët nuk kanë mundësi të paguajnë 2000 euro në vit, është në qendër të një interpelance parlamentare të Partisë Demokratike të nënshkruar nga Chiara Gribaudo dhe Marco Furfaro:

‘Fatkeqësisht, me ligjin e fundit të buxhetit, qeveria ka vazhduar punën e saj për të sulmuar më të varfërit dhe për këtë arsye ka rritur kontributin vullnetar fiks, duke e bërë atë të shkojë nga 387.34 euro në vit në minimum dy mijë. Ndonëse banojnë rregullisht në Itali, nuk janë aspak në gjendje të përballojnë këto shifra. Njerëzit që janë vetëm, në varfëri apo me aftësi të kufizuara të rënda detyrohen të heqin dorë nga kujdesi shëndetësor. Për ne kjo është një situatë e patolerueshme dhe për këto arsye kemi thirrur në interpelancë ministrin e Shëndetësisë Orazio Schillaci dhe ministren e peronave me aftësisë të kufizuar Alessandra Locatelli’./ Marre nga La Repubblica